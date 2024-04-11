أبرزها الزمالك ومازيمبي.. جدول مباريات ناري لـ الاهلي في إبريل

ينتظر النادي الاهلي جدولًا ناريًا من المباريات في شهر إبريل الجاري، حيث يبدأه المارد الأحمر بمواجهة نظيره زد مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الاهلي نظيره الزمالك يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 إبريل الجارين في المباراة المؤجلة من الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويواجه الفريق الأحمر نظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت الموافق 20 إبريل الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم يواجه مازيمبي مرة أخرى في مباراة الإياب يوم 26 إبريل بالقاهرة.

ويعود الاهلي للمباريات المحلية مرة أخرى بمواجهة فريق الإسماعيلي يوم 1 مايو المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على سيمبا التنزاني في ربع النهائي بثلاثية دون رد.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، يحتل النادي الاهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من خوض تسع مباريات.