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أبرزها الزمالك ومازيمبي.. جدول مباريات ناري لـ الاهلي في إبريل

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الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

ينتظر النادي الاهلي جدولًا ناريًا من المباريات في شهر إبريل الجاري، حيث يبدأه المارد الأحمر بمواجهة نظيره زد مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الممتاز.

ويلتقي الاهلي نظيره الزمالك يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 إبريل الجارين في المباراة المؤجلة من الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويواجه الفريق الأحمر نظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت الموافق 20 إبريل الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم يواجه مازيمبي مرة أخرى في مباراة الإياب يوم 26 إبريل بالقاهرة.

ويعود الاهلي للمباريات المحلية مرة أخرى بمواجهة فريق الإسماعيلي يوم 1 مايو المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على سيمبا التنزاني في ربع النهائي بثلاثية دون رد.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، يحتل النادي الاهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من خوض تسع مباريات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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