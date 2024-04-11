عودة السعيد ومفاجأة بالهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة، لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، خلال المران الأخير أمس الأربعاء.

وسوف تشهد هذه المباراة، عودة الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر، للقائمة، بعد غيابهم عن الأبيض في مواجهتي فيوتشر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لعدم قيدهما أفريقيا.

وظهر خلال المران الختامي، إجراء جوميز تغييرات في خط الهجوم، واستقراره على الدفع بالبنيني سامسون منذ البداية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسامسون وناصر ماهر.

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