بالأسباب.. 10 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة زد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول للنادي الأهلي، لجهود عدد من اللاعبين خلال مواجهة نظيره زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره زد، في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع نظيره إنبي بهدفين لكل فريق، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة بعد خوض 9 مباريات فقط، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر مباراة.

ويغيب عن الفريق الأحمر خلال هذه المباراة 10 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-إمام عاشور ومحمد الشناوي وأليو ديانج وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد (للإصابة)

-علي معلول وبيرسي تاو (إجهاد)

-محمد الضاوي كريستو ومحمد هاني (أسباب فنية)

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