شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يخضع للمراقبة الطبية خلال إجازة العيد للاطمئنان على حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، لمتابعة طبية بشكل دورى خلال الفترة الحالية، وذلك بعد خروجه من المستشفى مساء الثلاثاء الماضى عقب استقرار حالته وتخطى مرحلة الخطر.

وكشف مصدر بنادى مودرن فيوتشر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الأهم في الوقت الحالي هو الاطمئنان على سلامة اللاعب بشكل تام قبل التفكير في عودته إلى المباريات، مضيفاً أن عودة رفعت قد تكون قريبة إلي الملاعب في ظل تحسن حالته.

ووجه أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر رسالة شكر إلى الجماهير المصرية بمختلف انتمائهم على دعمهم له خلال الفترة الماضية بعد مروره لوعكة صحية.

وقال رفعت: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفكر المبارك، حبيت أشكركم على دعواتكم لى طول الفترة اللى فاتت، وبفضل دعواتكم عديت من اللي كنت فيه.

وأضاف: أود أن أشكر أطباء الإسكندرية والقاهرة، والحمد لله بفضل دعواتكم وبفضل ربنا وبمساعدة الأطباء وصلت إلى المرحلة التى أنا عليها الآن، عديت المرحلة الصعبة والأمور استقرت بشكل كبير.

واختتم: أشكر كل الناس اللي اهتمت وكانت موجودة وبتسأل عليا، معنديش حاجة أقدر أعملها غير إني أشكرهم من قلبي، على كل الدعم خلال الفترة الماضية ويا رب ما نشوفش حاجة وحشة في أي حد، حبيت أطمنكم والحمد لله الأمور كويسة.