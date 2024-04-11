شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد.. السعيد وزيزو وأكينولا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري الليلة مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينيولا.

خاض فريق الكرة بنادى الزمالك خلال شهر رمضان 3 مباريات سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى وحقق نتائج متميزة على صعيد مواجهاته الأفريقية بالتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية، فيما ظهر بشكل مغاير فى مباراته المحلية بالدوري المصري ، ويتطلع الزمالك لإيقاف نزيف النقاط من خلال الفوز على الاتحاد السكندري بعدما خسر من الجونة خلال شهر رمضان.

خسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

يملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم المركز الخامس عشر في جدول المسابقة بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

تخطى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.

واستطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.