شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الاهلى وزد اف سى اليوم الخميس 11-4-2024 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع زد اف سى على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ترتيب الاهلى وزد اف سى في الدوري



يملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.



في المقابل يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

2_ الاهلى يتفوق على زد اف سى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لزد اف سى 5.35 مليون يورو.

3_ مواجهات الاهلى وزد اف سى

التقى الاهلى مع زد اف سى في مباراتين قبل لقاء الليلة فاز بهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وفى اللقاء الثانى فاز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

4_ أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 90 مباراة، فاز فى 60 لقاءً، وتعادل فى 21 مباراة، وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 164 هدفاً وتلقت شباكه 56، وخرج بشباك نظيفة فى 52 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

5_ الظهور الأخير للأهلى في الدوري

خسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

6_الظهور الأخير لزد اف سى في الدوري

في المقابل يفتش فريق زد اف سى عن استعادة الانتصارات بالدوري حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها ، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا.

7_ القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد اف سى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد اف سى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.