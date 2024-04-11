شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى المصرى بنقاط فيوتشر لاستعادة صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم للفوز على مودرن فيوتشر في اللقاء المرتقب بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة مودرن فيوتشر فى الرابعة عصر اليوم الخميس، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى.

وطالب علي ماهر لاعبي الفريق البورسعيدي بالفوز على مودرن فيوتشر وحصد الثلاث نقاط، وذلك لرفع رصيد المصري إلى النقطة 30 وانتزاع صدارة الدوري من بيراميدز، والذي يهيمن على قمة الجدول برصيد 29 نقطة.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.