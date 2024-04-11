شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوزيه جوميز، اليوم الخميس، لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى، ويعمل جوميز على تحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاثة وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة والزحف نحو المقدمة.

يملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول المسابقة بعدما خاض 11 لقاء، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

خسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري على استاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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