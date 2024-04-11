شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى لا يعرف الفوز فى 7 مباريات متتالية قبل مواجهة الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراة قوية فى بطولة الدورى أمام زد الليلة، وهى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مباراة القمة الاثنين المقبل فى بطولة الدورى.

ويفتش فريق زد اف سى عن استعادة الانتصارات بالدورى حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد إف سى لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لاستغلال حالة الإجهاد التى يعانى منها نجوم الأهلى بسبب ضغط المباريات، فلم يعرف زد طعم الانتصار على مدار 7 مباريات متتالية بالدوري.

ويعتمد زد على أبرز لاعبيه مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين والبانوبى والصغيرى والحارس علي لطفي.

ويملك الأهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.