شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يراهن على فخر الدين بن يوسف في قيادة الهجوم أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على تألق التونسي فخر الدين بن يوسف مع الفريق، لتعويض غياب صلاح محسن مهاجم المصري، وذلك أمام مودرن فيوتشر، حيث تعرض صلاح محسن لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بعد طرده في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة مودرن فيوتشر فى الرابعة عصر اليوم الخميس، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى.

وطالب علي ماهر لاعبي الفريق البورسعيدي بالفوز على مودرن فيوتشر وحصد الثلاث نقاط، وذلك لرفع رصيد المصري إلى النقطة 30 وانتزاع صدارة الدوري من بيراميدز، والذي يهيمن على قمة الجدول برصيد 29 نقطة.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.