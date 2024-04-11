شكرا لقرائتكم خبر عن 126 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندرى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة هام لكلا الفريقين تجمع اليوم الزمالك مع الاتحاد السكندري باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز

126 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد حقق الفارس الأبيض 80 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 33 مباراة بالتعادل، وسجل الزمالك 215 هدف فيما تلقت شباكه 80 هدف.

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في يونيو الماضى.

تعد مباراة الدور الأول لموسم 2010 بين الفريقين هى الأمتع فى تاريخ لقاءات الناديين حيث انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لزعيم الثغر

خاض فريق الكرة بنادى الزمالك خلال شهر رمضان 3 مباريات سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى وحقق نتائج متميزة على صعيد مواجهاته الأفريقية بالتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية، فيما ظهر بشكل مغاير فى مباراته المحلية بالدوري المصري ، ويتطلع الزمالك لإيقاف نزيف النقاط من خلال الفوز على الاتحاد السكندري بعدما خسر من الجونة خلال شهر رمضان.

خسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

يملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم المركز الخامس عشر في جدول المسابقة بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.