شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب توقف الدورى 5 أيام إضافية قبل معسكر مباراتى بوركينا فاسو وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، توقف مسابقة الدورى المصرى 5 أيام إضافية قبل التوقف الرسمي للمنتخب في معسكر يونيو المقبل استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تطورات الحالة الصحية للاعبيه المصابين قبل مواجهتي بوركينا وغينيا، في تصفيات كأس العالم.

يتابع الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول بجانب الجهاز الطبي، حالة كل من محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله إمام عاشور لاعب الوسط.

وكان محمد الشناوي أصيب أمام كاب فيردي فى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بينما تعرض إمام عاشور للإصابة أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة وفي الكتف أيضًا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.