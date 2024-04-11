مودرن فيوتشر يعود لسكة الانتصارات بفوز ثمين على المصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فوزا هاما على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس علي استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن من دوري نايل.

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وسجل هدف التقدم الأول لمودرن فيوتشر اللاعب أحمد عاطف بعد خطأ من دفاع المصري وذلك في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني تعادل المصري باقدام معتز الزدام من ضربة رأسية جاءت بعد عرضية من أحمد عيد في الدقيقة 69 .

وقبل نهاية اللقاء خطف جوزيف أنجويم الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 87 ، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز، رفع فيوتشر رصيده للنقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل ، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 27 في المركز الرابع.