تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الهلال في نهائي السوبر .. أحمد حجازي أساسيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي اتحاد جدة تشكيل العميد لمواجهة الهلال مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي.

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ويخوض العميد اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، لويز فيليبي، مدالله العليان.

خط الوسط: فرحة الشمراني، نجولو كانتي، صالح العمري.

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله.



وكان الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة تأهل للمباراة النهائية بعدما حقق الفوز على نظيره الوحدة، مساء الإثنين الماضي، في مباراة نصف النهائي، بهدفين مقابل واحد.