تطورات في مستقبل تشافي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن هناك تطورات من جانب نادي برشلونة من أجل إقناع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق بالاستمرار داخل قلعة الكامب نو.

وكان تشافي قد أعلن منذ عدة أشهر، أن الموسم الحالي هو الآخير له رفقة نادي برشلونة.

ووفقًا لـ صحيفة “سبورت” الإسبانية في تقرير لها، فإن هناك مناقشات حول بقاء تشافي في تدريب برشلونة من اجل استمراره مع الفريق.

وتابع التقارير أن بعد الفوز على باريس سان جيرمان أمس الأربعاء، عززت فرص بقاء تشافي خاصة وأن المدرب بدأ يشعر بالتفاف الجماهير حول فريقه.

وكان برشلونة تمكن من الفوز على باريس سان جيرمان أمس الأربعاء، بنتيجة 3-2، على ملعب بارك دي برنس ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وسجلالأهداف للبارسا رافينيا هدفان ووأندريس كريستنسين هدف، بينما سجل لباريس سان جيرمان كل من عثمان ديمبيلي فيتينيا.

ويستعد فريق برشلونة لاستضافة نظيره باريس سان جيرمان على ملعب كامب نو، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.