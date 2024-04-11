تحديد عدد المشجعين في مباراة الاهلي ضد الزمالك بالدوري المصري

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عدد المشجعين في مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ونظيره الزمالك، في بطولة الدوري الممتاز.

وأكدت رابطة الأندية المصرية، أنها تلقت الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لكل المباريات حسب السعة الجماهيرية للملعب وبالتالي سيكون هناك في القمة 10 آلاف مشجع لكل فريق.

وأشارت التقارير إلى أن هذه ليست مخاطبات أو موافقات جديدة ولكن في المباريات التي ستكون خارج مصر فتكون بالسعة الكاملة.

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ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره الاهلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل الموافق الخامس عشر من شهر أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الاهلي سوف يواجه نظيره زد مساء اليوم الخميس 11 أبريل، فيما سيلتقي الزمالك نظيره الاتحاد أيضًا.