التشكيل الرسمي لقمة الهلال والاتحاد في نهائي السوبر السعودي

أعلن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ومارسيلو جاياردو، مدربا الهلال والاتحاد، تشكيل فريقيهما لمباراة الكلاسيكو.

ويلتقي نادي الاتحاد والهلال، على ستاد “محمد بن زايد” بأبوظبي في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويدفع جيسوس بعلي البليهي في خط الدفاع، بعدما تأكدت جاهزيته خلال الساعات القليلة الماضية، إذ كانت هناك شكوك حول لحاقه بالمباراة بعد خروجه مصابًا من مباراة النصر.

وتعتبر هذه هي المواجهة السادسة التي تجمع بينهما بعد 5 مواجهات سابقة بكل البطولات حسمها الزعيم لصالحه.

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وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي سافيتش – سالم الدوسري- مالكوم أوليفيرا – ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: صالح الشهري.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور – أحمد حجازي – لويز فيليبي – مدالله العليان.

خط الوسط: نجولو كانتي – فرحة الشمراني – صالح العمري – رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله.