شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين تألقوا من بوابة الـ "هاتريك" فى الموسم الجارى بدوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 3 لاعبين في دوري NILE في إحراز "هاتريك" خلال الموسم الجاري، ليساهموا في حصد أنديتهم للانتصارات، ويدونوا أسمائهم بحروف ذهبية في أهم أحصائيات الدوري بالموسم الحالي حتى الآن.

محمود قاعود

نجح محمود قاعود لاعب البنك الأهلي، في إحراز "هاتريك" وقيادة فريقه إلى الفوز وذلك خلال مباراة المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حسام إيفونا

أحرز حسام إيفونا لاعب فريق الجونة "هاتريك" ليقود فريقه إلى فوز صعب وحصد 3 نقاط ثمينة على حساب البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أسامة فيصل

استطاع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي، في قيادة فريقه إلى فوز عريض، بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك"، خلال مباراة البنك الأهلي والنادي المصري، والتي انتهت بفوز فريق البنك برباعية نظيفة.