أرسنال يفتح تحقيقاً بسبب دخول مشجعي بايرن ميونيخ لملعب الإمارات



كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن خلل وقع في مدرجات مواجهة فريقي أرسنال الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني، في ذهاب مواجهة الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، حين دخل مشجعون للنادي "البافاري" إلى مدرجات ملعب الإمارات، رغم عقوبة حظر دخولهم الملعب سابقاً.



وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن فريق أرسنال سيفتح تحقيقاً بخصوص دخول مشجعين لنادي بايرن ميونخ الألماني إلى مدرجات ملعب "الإمارات"، مساء الثلاثاء، في مواجهة دوري الأبطال، رغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والتي حظرت دخول مشجعي بايرن إلى مدرجات الملعب.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أصدر في وقت سابق، قراراً بحرمان فريق بايرن ميونخ من جماهيره في مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي للأبطال ضد أرسنال، إثر أعمال الشغب، وإلقاء المفرقعات النارية بأرض الملعب خلال مباراة إياب دور الـ 16 لدوري الأبطال ضد فريق لاتسيو الإيطالي.



وأكدت الصحيفة أن فريق أرسنال سيركز في تحقيقاته حول كيفية دخول مشجعين لنادي بايرن ميونخ الألماني إلى مدرجات ملعب "الإمارات"، وسيُعاقب كل مشجع من فريق "المدفعجية" باع تذاكره الخاصة للمشجعين الألمان، وربما يحرمهم من دخول الملعب في جميع مباريات أرسنال لسنوات مقبلة.



وكان مشجعون للنادي "البافاري" قد تجمعوا خارج أسوار ملعب "الإمارات" قبل انطلاق المباراة، مساء الثلاثاء الماضي، ورفعوا لافتة كبيرة كُتب عليها: "نحن ذاهبون إلى لندن في كل الأحوال، (ويمبلي) يُنادي، اللعنة على يويفا"، احتجاجاً على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمان النادي "البافاري" من جمهوره في قمة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد الأحداث التي شهدها ملعب "أليانز أرينا" خلال مواجهة لاتسيو الإيطالي.



المصدر: الصحافة البريطانية

