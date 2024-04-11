الهلال والاتحاد.. الدوسري يمنح التقدم للزعيم بالشوط الأول من نهائي السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الاول من الصدام الكروي المشتعل، الذي يجمع بين فريقي الهلال السعودي وجاره اتحاد جدة، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي.

ونجح فريق الهلال من انهاء الشوط الاول لصالحه بنتيجة هدفين لهدف في مباراة مثيرة بين الفريقين.

وافتتح فريق الهلال الهدف الاول عن طريق البرازيلي مالكوم في الدقيقة الخامسة، بينما تعادل فريق اتحاد جدة عن طريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 21 قبل ان يسجل النجم سالم الدوسري الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 44 لينهي الشوط الاول لصالح الهلال.



استطاع الهلال تخطى عقبة النصر في نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 2-1، كما تفوق اتحاد جدة على الوحدة بالنتيجة ذاتها.

تشكيل الهلال اليوم أمام الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي آل البليهي - كاليدو كوليبالي - لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - الشهري.

تشكيل الاتحاد اليوم أمام الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: لويز فيليبي - أحمد حجازي - مد الله العليان - فاواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي - فرحة الشمراني - صالح العمري.

خط الهجوم: رومارينهو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما