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محمد صلاح بديلاً مع ليفربول أمام أتالانتا بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة أتالانتا الإيطالي التي تنطلق مع دقات التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد معقل الفريق الانجليزي لحساب ذهاب ربع نهائي بطوله الدوري الأوروبي .

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريق ليفربول خلال المواجهة.

وجاء تشكيل الريدز في اللقاء كما يلي ..
حراسة المرمى: كويمين كيليهير.
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، جو جوميز.

وسط الملعب: أليكسيس ماك آليستير، واتارو إندو، كورتيس جونز.
الهجوم: كودي جاكبو، هارفي آليوت، داروين نونيز

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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