الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري بثنائية في الشوط الأول

تقدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة المقامة حاليًا بينهما في الدوري المصري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

افتتح أهداف الزمالك اللاعب إحمد سيد زيزو في الدقيقة 14، تمريرة طولية من عمر جابر من منتصف الملعب تصل لزيزو الذي توغل داخل منطقة الجزاء ليسددها على يسار الحارس.

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وأضاف الهدف الثاني اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 34، من تمريرة لينية لـ أحمد فتوح.

وفي الدقيقة 42 الغى حكم المباراة هدفا لصالح الزمالك بداعي وجود تسلل على سامسون أكينيولا قبل تسجييل الهدف.

تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى “زيزو”

خط الهجوم : سامسون أكينيولا

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة.