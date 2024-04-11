بسبب كهربا.. جماهير الاهلي تفتح النار على مجدي عبدالغني

شنت جماهير الاهلي هجومًا على مجدي عبدالغني لاعب منتخب مصر السابق، بسبب أزمته الأخيرة مع لاعب القلعة الحمراء محمود كهربا.

وكان قد صرّح مجدي عبد الغني بتصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية، قال فيها “المخطئ في أزمة كهربا والزمالك هو اللاعب نفسه، الذي وقع العقد على بياض، وهذا خطأ جسيم لا يصح من لاعب محترف”.

وتابع “لا يمكن توثيق تعاقد قبل ميعاده، كما أنه من المستحيل توثيق عقد لاعب في اتحاد الكرة، بعد الموعد القانوني”.

وكان قد قال كهربا في برنامج رامز في رمضان:” حسبى الله ونعم الوكيل في كابتن مجدي عبدالغني”.

ويواجه الاهلي الآن نظيره زد، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ8 من الدوري المصري.

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تشكيل الاهلي لمواجهة زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – عمر كمال – كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر – رضا سليم.