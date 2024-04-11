الزمالك يعيد على جماهيره بالفوز على الاتحاد في الدوري بثلاثية

فاز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

افتتح أهداف الزمالك اللاعب إحمد سيد زيزو في الدقيقة 14، تمريرة طولية من عمر جابر من منتصف الملعب تصل لزيزو الذي توغل داخل منطقة الجزاء ليسددها على يسار الحارس.

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وأضاف الهدف الثاني اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 34، من تمريرة لينية لـ أحمد فتوح.

وفي الدقيقة 42 الغى حكم المباراة هدفا لصالح الزمالك بداعي وجود تسلل على سامسون أكينيولا قبل تسجييل الهدف.

وأحرز ثالث اهداف الزمالك والثاني له النجم زيزو في الدقيقة 89، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار لتمر أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة.