"المصري الأول".. لاعب منتخب مصر السابق ينضم إلى الدوري الكازاخستاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي زينيس الكازاخستاني التعاقد مع اللاعب المصري أمير عادل، في صفقة انتقال حر.

وأصبح أمير عادل أول لاعب مصري، ينضم إلى الدوري الكازاخستاني.

وسبق للاعب صاحب الـ 30 عاماً، اللعب في الدوري المصري لكل من أندية وادي دجلة وسموحة السكندري.

وخاض أمير عادل مباراة دولية واحدة، رفقة المنتخب المصري، خلال فترة تولي هيكتور كوبر القيادة الفنية للمنتخب، وكانت لقاء ودي أمام منتخب توجو في عام 2017.

ويحتل فريق زينيس المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الكازاخستاني، برصيد 3 نقاط من 4 مباريات خاضهم بالمسابقة.