"حجازي يقود النمور".. التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والهلال في نهائي السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي بأبوظبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

وشهد تشكيل اتحاد جدة السعودي، تواجد النجم المصري أحمد حجازي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: لويز فيليبي - أحمد حجازي - مد الله العليان - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي - فرحة الشمراني - صالح العمري.

خط الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله.

فيما يدخل فريق الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبد الحميد - رينان لودي.

خط الوسط: سيرجي سافيتش - صالح الشهري - روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلجادو.