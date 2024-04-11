"هدفا زيزو وناصر".. الزمالك يتقدم على الاتحاد بثنائية في الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية الفارس الأبيض في الشوط الأبيض، كلا من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، وضاعف النتيجة اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرتفع رصيد نادي الزمالك إلى النقطة 18 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري، فيما يتوقف رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 27 في المركز الثالث.