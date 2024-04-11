"صلاح بديلاً".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أتالانتا بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أتالانتا، في إطار ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الآنفيلد".

وشهد اللقاء تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، كيرتس جونز، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: نونيز، جاكبو.

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