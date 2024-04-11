شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الشوط الأول من مباراة الأهلى وزد فى الدورى بالتعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وزد المُقامة حالياً بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وسقط عمر كمال في الدقائق الأولى من اللقاء بعدما تعرض لإغماءة بسيطة لكنه سرعان ما واصل المشاركة في اللقاء .

أول الهجمات الخطرة في المباراة ، كانت من الأهلي في الدقيقة السادسة بعدما مرر كريم الدبيس كرة عرضية جيدة قام كهربا بتصليحها لعمرو السولية الذي سدد كرة أرتدت في قدم العش ووصلت الكرة مرة أخرى إلى السولية لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

نشط أداء زد تدريجياً ، وتعرض السولية لإصابة بسيطة أستكمل بعدها اللقاء ، واصل الأهلي الأداء بدون تركيز أمام مرمى زد وأهدر كهربا والسولية أكثر من فرصة أخرى للتسجيل.

أهدر طاهر محمد طاهر فرصة أخرى للتسجيل بعدما لعب له مروان عطية كرة لكن طاهر أساء التعامل معها ولعبها برأسه بعيداً عن الشباك ، وتواصل الهجوم الأهلاوي مع نهاية الشوط الأول لكن بدون تركيز وتصدى مصفى شوبير لتسديدة قوية وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، طاهر محمد طاهر ، رضا سليم وكهربا.

فيما يضم تشكيل زد ، كلاً من : علي لطفي _أحمد عبد النبي - مصطفى العش - محمد إسماعيل - أحمد زكي _محمود نبيل – أحمد الصغيري _مصطفى زيكو - ماتا ماجاسا - عمر البانوبي وشادي حسين.

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

التقى الاهلى مع زد في مباراتين قبل لقاء الليلة قبل مُسمّاه الجديد فاز بهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وفى اللقاء الثانى فاز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

في المقابل يفتش فريق زد عن استعادة الانتصارات بالدوري حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها ، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ومودرن فيوتشر والمصري.



السولية



جانب من اللقاء



جانب من مبارة الأهلى وزد



طاقم التحكيم قبل اللقاء



طاهر محمد طاهر خلال المباراة



عمرو كمال عبد الواحد



فريق الأهلى



كهرباء



لقاء الأهلى وزد فى الدورى