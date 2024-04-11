الهلال يُهين الاتحاد برباعية ويتوج بطلاً لكأس السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الهلال في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بانتصاره على الاتحاد جدة في المباراة النهائية، بنتيجة 4_1، ليواصل مسيرته التاريخية في الموسم الجاري، وأضاف لقب جديد إلى خزينته.



وسجل للهلال نجميه البرازيلي مالكوم والسعودي سالم الدوسري، هدفين بمهارة عالية، في الشوط الأول، بينما سجل للاتحاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد، بعد أن عادت ركلة جزاء صدها ياسين بونو لقدميه، ليضعها في الشباك.

وعاد المتألق مالكوم ليضيف الهدف الثالث للهلال، ثم السعودي ناصر الدوسري الهدف الرابع، في الدقائع الأخيرة من المباراة ليحسم لقب السوبر برباعية هلالية أكدت "زعامته" المطلقة هذا الموسم.

وعتبر هذا اللقب هو أول ألقاب الهلال هذا الموسم، بينما لا يزال ينافس "الزعيم" في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، حقق الخلال الانتصار رقم 34 له على التوالي، وهو أعلى عدد انتصارات متتالية لناد في تاريخ كرة القدم.