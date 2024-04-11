تقييم لاعبي الزمالك والاهلي في مباراتي الاتحاد وزد قبل قمة الدوري

كشفت شبكة “سوفا سكور” للاحصائيات، عن أرقام لاعبي فريقي الاهلي والزمالك في مباراتي الاتحاد السكندري وزد إف سي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

سجل ثلاثية الأبيض كل من، أحمد سيد زيزو هدفين في الدقائق 14، و89، فيما أحرز الهدف الثالث اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 34.

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كما فاز فريق الاهلي على نظيره زد بنتيجة 1-0، ضمن لقاء مؤجل بينهما من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام، سجله وسام أبو علي في الدقيقة 89.

أرقام لاعبي الاهلي في مباراة زد

حصل عمر كمال على أعلى تقييم بين لاعبي الاهلي بمعدل 8.6، فيما كان أقل تقييم من نصيب محمد مجدي أفشة بـ6.7.

وحصل كل من، مروان عطية على 7.8، وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم على 7.6، ورضا سليم، ورامي ربيعة، ووسام أبو علي بـ7.4، وانتوني موديست على 7.2.

وحصل محمود كهربا على 6.9، ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر على تقييم 6.8.

أرقام لاعبي الزمالك بعد الفوز على الاتحاد

وفقًا لشكبة “سوفا سكور”، فقد حصل أحمد زيزو على أعلى تقييم بين لاعبي الزمالك بمعدل 9.2 يليه ناصر ماهر وأحمد فتوح بتقييم 8.

وحصل الثلاثي، عبد الله السعيد وعمر جابر وحسام عبد المجيد 7.6، ونبيل عماد دونجا 7.4، وحمزة المثلوثي 7.2، وأحمد حمدي 7.1، والحارس محمد عواد 7.0.

وكان أقل تقييم بين لاعبي الأبيض من نصيب المهاجم البنيني سامسون إكينيولا بتقييم 6.5.