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موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على زد في الدوري

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الأهلي والزمالك - نهائي كأس مصر

الأهلي والزمالك - نهائي كأس مصر

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الاهلي القادمة، بعد الفوز على زد، اليوم الخميس، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز عل نظيره زد بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، على أرضية ملعب ستاد السلام.

وسجل هدف اللقاء الوحيد وسام ابو علي في الدقيقة 89 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك في المباراة القادمة، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

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ويحتل الاهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المرتبة الثانية عشر برصيد 18.

موعد مباراة الاهلي القادمة أمام نظيره الزمالك في الدوري الممتاز

تقام مباراة الاهلي ضد نظيره الزمالك يوم الإثنين القادم 15 إبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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