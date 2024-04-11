الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثلاثية الفارس الأبيض في اللقاء، كلا من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 14، 89 من عمر المباراة، واللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري، فيما يتوقف رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 27 في المركز الثالث بالمسابقة.