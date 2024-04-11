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"السابع تاريخياً".. رقم قياسي لزيزو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى الاتحاد السكندري، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة ببطولة الممتاز.

وبهذا الهدف رفع زيزو رصيده إلى الهدف رقم 75 طوال تاريخه مع نادي الزمالك، منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2019.

وارتقى زيزو إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك، متفوقاً على جمال حمزة صاحب ال 74 هدفاً.

وشارك اللاعب صاحب الـ 28 عاماً في 18 مباراة، رفقة الفارس الأبيض في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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