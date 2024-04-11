"نجم الأبيض".. تعرف على رجل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حصد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم "زيزو" جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة في أرضية الملعب ، فور انتهاء اللقاء.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "القاهرة الدولي"، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.