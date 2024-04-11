شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الهدف الملغ واختبارات الصندوق الأبرز فى لقاء زد والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: زد والأهلى المسابقة: الجولة 8 المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: أمين عمر

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: أسامة السيد

حكم رابع: إبراهيم محمد

حكام ال VAR: وائل فرحان ومحمود الدسوقى

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث والحالات التحكيمية داخل مناطق الجزاء نجح الدولى أمين عمر فى هذه الاختبارات نتيجة الفهم الجيد والتقدير الصحيح والتواجد فى الحدث وكانت أبرز حالات المباراة كالاتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 31 سقوط لاعب النادى الأهلى داخل منطقة جزاء زد، الحكم يشير باستمرار اللعب ولاتوجد مخالفة نتيجة التنافس العادل

الحالة الثانية: فى الدقيقة 33 سقوط لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء ، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب وال VAR يؤكد على صحة قرار الحكم نتيجة التنافس العادل.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 75 يسجل النادى الأهلى هدف ويشير الحكم المساعد الأول على حالة تسلل ويتم مراجعة الحالة من حكام ال VAR ويتم تأكيد صحة إلغاء الهدف نتيجة وجود كهرباء فى موقف تسلل متنافسا على الكرة مع المنافس

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة على مدار شوطى اللقاء مع تنوع واضح فى إسلوب الجرى وإجادة توقع الهجمة التالية

الحكام المساعدون: تميز الحكم المساعد الأول سمير جمال فى حالة إلغاء الهدف الاول لصالح الأهلى، المساعد الثانى تميز فى ضبط حالات التسلل أيضا والتعاون مع الحكم

الـ VAR: تدخل سليم وتأكيد فى إلغاء هدف الأهلى نتيجة وجود التسلل على كهربا لاعب الأهلى