شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو الأولمبي يغادر القاهرة لخوض سلسلة بطولات عالمية في صربيا واستونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منتخب مصر الاولمبي للتايكوندو يطير الى العاصمة الصربية بلجراد للاشتراك ببطولة صربيا المفتوحة G2 والدخول فى معسكر مغلق ثم التوجه الي مدينة تالين عاصمة استونيا للاشتراك ببطولتي استونيا المفتوحة G1 وبكأس رئيس الاتحاد الدولى G2 استعدادا للمشاركة بدورة الالعاب الاولمبية باريس ٢٠٢٤

غادرت اليوم بعثة المنتخب المصرى الاولمبي للتايكوندو متجهه الى مدينة بلجراد عاصمة صربيا للمشاركة فى بطولة صربيا المفتوحة G2 فى الفترة من ١٣-١٤ ابريل ثم الدخول بمعسكر تدريبي مغلق مع عدد من المنتخبات واللاعبين المؤهلين لاولمبياد باريس ببلغراد فى الفترة من ١٥-٢٢ ابريل ثم التوجه بعد ذلك الي العاصمة الاستونية تالين للمشاركة فى بطولتي استونيا المفتوحة G1 وكأس رئيس الاتحاد الدولي G2 فى الفترة من ٢٣-٢٩ ابريل وذلك طبقاً لخطة الاعداد الموضوعة بواسطة المهندس محمد عجيزه عضو مجلس ادارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد والمشرف العام على المنتخب الاول وبعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى وذلك لتحسين التصنيف الاولمبي للاعبي المنتخب وتحصيل النقاط الي جانب الاحتكاك القوي مع افضل لاعبي العالم بهذه البطولات وفى اطار الاستعداد للمشاركة بدورة الألعاب الاولمبية باريس ٢٠٢٤.

هذا ويمثل المنتخب المصري الأولمبي اللاعب أحمد وائل نصار وزن تحت ٦٨ك واللاعب سيف عيسي وزن تحت ٨٠ك واللاعبة آية شحاته وزن تحت ٦٧ك لاعبي مصر المؤهلين للدورة الاولمبية باريس ٢٠٢٤ بالاضافة الى جهاز فنى مكون من الخبير الاجنبي بيچان موغانلو المدير الفنى للمنتخب بالاضافة الي أسامه سيد المدرب العام والدكتور قدري المر اخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب.