شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين بهزيمة الاتحاد وتطالبهم بالفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير التي تواجدت باستاد القاهرة بالفوز على الاتحاد السكندري عقب انتهاء المباراة، وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني إلى الجماهير للاحتفال معهم عقب اللقاء مباشرةً.

وطالبت الجماهير المتواجدة بالاستاد اللاعبين بمواصلة الانتصارات وضرورة الفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة المقررلها يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة