شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يوجه رسالة إلى جماهير الأهلى بعد الفوز علي زد وقبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وسام أبو علي مهاجم نادي الأهلي، رسالة إلي الجماهير بعد الفوز الذي تحقق اليوم على حساب زد في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" بالدوري المصري الممتاز.

وقال أبو علي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،: "مبروك جماهير الأهلي على الفوز اليوم، وكانت فرحة كبيرة"، وواصل: الفوز في مباراة اليوم كان مهمًا جدا، نتمنى ان نفوز في المباراة القادمة، لأن الفوز اليوم كان مهما جدا.

وتابع مهاجم نادي الأهلي : "إن شاء الله سنفوز في المباراة المقبلة يوم الإثنين".

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الإثنين 15 أبريل في الدوري المصري الممتاز.

عاد الأهلي إلى سكة الإنتصارات في بطولة الدوري بعد خسارة مباراة والتعادل في أخرى ونجح في الفوز بشق الأنفس على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

الأهلي دخل مباراة الليلة وهو يعاني في بطولة الدروي بعدما خسر من البنك الأهلي 3-4 ثم تعادل مع أنبي 2-2 لذا خاض لقاء زد تحت شعار الفوز فقط وهو ما تحقق في اللحظات الأخيرة بقدم البديل وسام أبو علي.

بهذه النتيجة رفع الاهلى رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.