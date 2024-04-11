الدوري الأوروبي: - أتالانتا يصدم ليفربول ويقترب من نصف النهائي وروما يهزم ميلان بأرضة

المنامة - ياسر ابراهيم - صدم أتالانتا الإيطالي مضيفه ليفربول الإنجليزي بعدما تغلّب عليه بنتيجة كبيرة ليقترب من نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز أتالانتا خارج أرضه على ليفربول 3-0 يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.



وقدّم أتالانتا واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم في الوقت الذي ظهر به الإرهاق على ليفربول بعد مباراته القوية أمام مانشستر يونايتد الأحد الفائت.



وأهدى سكاماكا الهدف الأول لفريقه (38) وسط إراحة يورغن كلوب للعديد من نجوم الفريق وعلى رأسهم المصري محمد صلاح الذي اشترك في بداية الشوط الثاني رفقة الاسكتلندي روبرتسون والمجري سوبوسلاي.



وعاد سكاماكا ليخطف الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف مستفيداً من غياب الرقابة الدفاعية (60).



وكثّف ليفربول من محاولاته لينجح نجمه صلاح في تذليل الفارق لكن تقنية الفيديو أكّدت وجود تسلل على هداف الفريق (80).



وعاقب أتالانتا مضيفه على اندفاعه حين سجّل له الكرواتي باساليتش الهدف الثالث (83).



وبات ليفربول بحاجة إلى ريمونتادا صعبة جداً في ملعب منافسه الأسبوع المقابل من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي.



روما يفوز في أرض ميلان



وفي مباراة أخرى، أكمل روما مشواره الناجح في مسابقة الدوري الأوروبي عندما تفوّق على مضيفه ميلان ليقترب من نصف النهائي.

وانتصر روما الإيطالي على مواطنه ميلان 1-0، ووقّع مانشيني على هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول (17).



ودافع روما على مرماه ببسالة للحفاظ على تقدمه بدءاً من البلجيكي لوكاكو الذي حرم ميلان من فرصة متاحة للتعديل في الشوط الأول.



وافتقدت محاولات ميلان إلى الدقة تارة وإلى الحظ تارة أخرى بعدما وجّه (24 تسديدة) خلال اللقاء من ضمنها 5 بين العارضة والقائمين.



وسيدخل روما إلى مباراة العودة على أرضه بأفضلية واضحة إذ يكفيه التعادل لقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.



(بي إن سبورت)