ليفربول يقترب من توديع الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي فريق ليفربول الإنجليزي هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا الإيطالي على ملعبه في آنفيلد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.



أهداف مباراة ليفربول وأتالانتا

سجل فريق أتلانتا الإيطالي الهدف الأول عن طريق لاعبه جيانلوكا سكاماكا بالدقيقة 39 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من دافيدي زاباكوستا من جهة اليمين قابلها جانلوكا سكاماكا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت أسفل الحارس كاومين كيلير وسكنت يسار المرمى.

عزز سكاماكا تقدم فريق مدينة بيرجامو الإيطالية في الدقيقة 61، بعد كرة عرضية من شارل دي كيتلاري من جهة اليمين قابلها برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.



عمق الكرواتي ماريو باشاليتش من جراح الريدز في الدقيقة 83 من تسديدة سكنت شباك الأحمر، لتنتهي المباراة بسقوط الريدز على ملعبه وتحت أعين جماهيره بثلاثية نظيفة، لتتلاشى آماله بنسبة كبيرة في بلوغ المربع الذهبي من البطولة الأوروبية، ويضع أتالانتا قدمًأ في نصف نهائي الدوري الأوروبي.