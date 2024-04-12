كولر: أريد من الجماهير تستمتع بالعيد وتحتفل بالفوز وتبدأ من غدا الاستعداد للقمة

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القاهرة - سامية سيد -

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام فريق زد واستحق الفوز باللقاء ، مشيرا إلى أن خسارة الفريق أمام البنك الأهلي في الدروي كانت بشكل دراماتيكي.

وقال كولر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" عقب فوز الأهلي على زد: "تسيدنا مباراة زد منذ الدقيقة 15 وحتى النهاية، ولكن عاب علينا عدم الدقة في التمرير وعدم تحويل الفرص إلى أهداف، إلا أنني سعيد بصناعتنا الكثير من الفرص".

وأضاف كولر : "لدينا إصابات كثيرة غالبيتها قدري وليس عضلي بسبب ضغط المباريات، وكل وكل اللاعبين المصابين من الأعمدة المؤثرة مع الأهلي والمنتخب".

وتابع : "اللاعبين لا يحصلون على أجازات حتى الأعياد، ولكن اللاعبين بشر وليسوا ماكينات، وبالتالي الضغط المتواصل يؤثر عليهم ذهنيا وبدنيا".

وعن مباراة القمة ، علق كولر قائلا : "أريد من الجماهير أن تستمتع بالعيد وتحتفل بالفوز على زد وتبدأ من غدا الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك" ، وتابع : "أريد من الجماهير أن تملأ مدرجات الملعب في مباراة الزمالك يوم الإثنين المقبل لأنهم الداعم الأول لنا واللاعب رقم 12 وأحتاجهم معنا".

عاد الأهلي إلى سكة الإنتصارات في بطولة الدوري بعد خسارة مباراة والتعادل في أخرى ونجح في الفوز بشق الأنفس على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

الأهلي دخل مباراة الليلة وهو يعاني في بطولة الدروي بعدما خسر من البنك الأهلي 3-4 ثم تعادل مع أنبي 2-2 لذا خاض لقاء زد تحت شعار الفوز فقط وهو ما تحقق في اللحظات الأخيرة بقدم البديل وسام أبو علي.

بهذه النتيجة رفع الاهلى رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.