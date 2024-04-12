شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يُجرى أشعة لتحديد حجم إصابته فى الخلفية وحسم موقفه من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجري مروان عطية لاعب الأهلي أشعة خلال الساعات القادمة لتحديد حجم إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة زد مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري.

وستحدد الاشعة حجم الإصابة وموقف اللاعب من التدريبات الجماعية وكذلك مباراة الزمالك المقرر لها مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

عاد الأهلي إلى سكة الإنتصارات في بطولة الدوري بعد خسارة مباراة والتعادل في أخرى ونجح في الفوز بشق الأنفس على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

الأهلي دخل مباراة الليلة وهو يعاني في بطولة الدروي بعدما خسر من البنك الأهلي 3-4 ثم تعادل مع أنبي 2-2 لذا خاض لقاء زد تحت شعار الفوز فقط وهو ما تحقق في اللحظات الأخيرة بقدم البديل وسام أبو علي.

بهذه النتيجة رفع الاهلى رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.