شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: طرد مثير للجدل وركلة جزاء لم تحتسب فى لقاء المصرى وفيوتشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى محمد عادل تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة المصرى وفيوتشر التي أقيمت مساء الخميس ضمن

مؤجلات الجولة الـ8 لدوري Nile والتي انتهت بفوز فيوتشر 2/1.

شهد اللقاء العديد من القرارات التحكيمية المؤثرة، وجاءت أبرزها:

في الدقيقة 42 عندما اشهر الحكم البطاقة الحمراء "انذار ثاني" لمدافع المصري حسين السيد للتحايل بعد سبق انذاره في الدقيقة 30 من عمر اللقاء فى قرار

فنى وادارى خاطى من الحكم حيث ان المخالفة ركلة جزاء على مدافع فيوتشر محمود شعبان وتدخل الـ"VAR" طبقا للبرتوكول واستدعى الحكم الى شاشة

المراجعة وعرض المخالفة من زاوية مناسبة جدا الا ان الحكم عاد واصر على قراره بطرد حسين السيد للتحايل في قرار غريب جدا فنى وادارى من محمد

عادل احد الحكام أصحاب الخبرات ، الـ"VAR" لا يتدخل في الإنذار الثاني طبقا للبرتوكول لكنه يتدخل عندما يكون القرار الفني خاطئ خاصه لو كانت ركلة جزاء .

اشهر البطاقة الصفراء في 4 مناسبات لثنائى فيوتشر احمد عاطف ومحمود شعبان مقابل إنذارين للمصرى حسين السيد قبل ان يطرد والجزائري جلاص غناوى

أشار المساعدين على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب وسمحوا باستمرار في اكثر من هجمة مؤثرة خلال اللقاء وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الـ"VAR" تعاون بشكل جيد مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للبرتوكول خاصه عندما استدعى الحكم الى شاشة المراجعة في قرار طرد حسين السيد .







