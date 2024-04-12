"رقم لوسام ومفاجأة موديست".. أرقام تزين هدف الأهلي في مرمى زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على حساب زد بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف المارد الأحمر الوحيد في اللقاء، اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 89 من عمر المباراة، بصناعة من الفرنسي أنتوني موديست.

ويعد هذا هو الهدف الرابع للاعب الفلسطيني وسام أبو علي، منذ انضمامه للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبات وسام أبو علي هو ثاني هدافي المارد الأحمر في الدوري هذا الموسم، برصيد 3 أهداف بالتساوي مع كلا من رضا سليم وأنتوني موديست، وخلف الجنوب أفريقي بيرسي تاو صاحب الـ 4 أهداف.

وأصبح أنتوني موديست أكثر لاعبي المارد الأحمر مساهمة في الأهداف، منذ بداية العام الحالي 2024 ب 5 مساهمات، بواقع تسجيل 3 أهداف، وصناعة هدفين.