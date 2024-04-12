كولر: ضغط المباريات يؤثر على اللاعبين.. وانتظر دعم الجماهير في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أن ضغط المباريات التي يواجه المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، ساهم في فقد الفريق للعديد من عناصره الأساسية.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وقال كولر في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب نهاية المباراة: "الأهلي تمكن من السيطرة على كل شيء خلال المباراة، وكان ينقصنا فقط الدقة في التمرير، واللاعبين قدموا أداء رائع".

وأضاف: "تعرض للهزيمة في مباراة البنك الأهلي، بجانب التعادل مع إنبي في لقاء الجولة الماضية، على الرغم من سيطرتنا على مجريات المباراة في اللقائين".

وتابع: "الفريق يعاني من ضغط المباريات، التي تسبب الكثير من الإصابات للاعبي الفريق الأساسيين، بالإضافة إلى عدم حصول اللاعبين الدوليين على راحة، وكل ذلك يؤثر على أداء الفريق".

واختتم: "انتظر الجماهير بكثافة خلال مباراة القمة المقبلة لدعم لاعبي الفريق، وكنت أرغب في أن يحتفلوا بالعيد والفوز اليوم أيضاً".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

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