الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية وموقفه من لقاء القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف مصدر تفاصيل إصابة مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال لقاء الفريق أمام زد بالدوري المصري اليوم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إن إصابة اللاعب عبارة عن تقل في العضلة الخلفية".

وأضاف: "اللاعب سيجري أشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مباراة الزمالك المقبلة".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي بين الفريقين اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره نادي الزمالك، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.