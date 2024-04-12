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الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية وموقفه من لقاء القمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف مصدر تفاصيل إصابة مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال لقاء الفريق أمام زد بالدوري المصري اليوم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إن إصابة اللاعب عبارة عن تقل في العضلة الخلفية".

وأضاف: "اللاعب سيجري أشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مباراة الزمالك المقبلة".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي بين الفريقين اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الممتاز.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره نادي الزمالك، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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