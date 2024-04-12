نهديه لروح مدحت.. زيزو يتحدث عن فوز الزمالك على الاتحاد والمنافسة على البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يهدي هدفيه اليوم في مرمى الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري، إلى روح محمد مدحت المعد البدني للأبيض، والذي توفي يوم الخميس الماضي .

وأكد اللاعب أن الفوز على الاتحاد السكندري مهم جداً، و سيمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، وشدد على أن الجميع في حالة تركيز شديد من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الزمالك.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة.