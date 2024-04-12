بعد الفوز على الاتحاد.. أول قرار لجوميز قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض التدريبات بصورة طبيعية في تمام الساعة الخامسة مساء غداً الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز من أجل الاستعداد للقاء القمة.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة.