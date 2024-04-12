اخبار الرياضه

الهلال بطلاً لكأس السوبر السعودي بعد اكتساح الاتحاد برباعية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق الهلال السعودي من التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما بأبو ظبي.

وسجل رباعية فريق الهلال كلا من، مالكوم هدفين في الدقيقة 4 والدقيقة 89 من عمر المباراة، وثنائية لسالم الدوسري في الدقيقتين 44، 90+6.

وأحرز هدف اتحاد جدة الوحيد في اللقاء، اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

ورفع الهلال عدد ألقابه في المسابقة إلى 4 ألقاب البطولة، حيث سبق له التتويج باللقب أعوام "2015، 2018، 2021".

اقرأ أيضا:

هل يؤدي قرار حسام حسن إلى إلغاء الدوري؟.. مصدر يوضح لمصراوي

"ضميري مرتاح وحسبي الله ونعم الوكيل".. مجدي عبد الغني يوجه رسالة نارية لكهربا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا