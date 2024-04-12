الهلال بطلاً لكأس السوبر السعودي بعد اكتساح الاتحاد برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق الهلال السعودي من التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما بأبو ظبي.

وسجل رباعية فريق الهلال كلا من، مالكوم هدفين في الدقيقة 4 والدقيقة 89 من عمر المباراة، وثنائية لسالم الدوسري في الدقيقتين 44، 90+6.

وأحرز هدف اتحاد جدة الوحيد في اللقاء، اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

ورفع الهلال عدد ألقابه في المسابقة إلى 4 ألقاب البطولة، حيث سبق له التتويج باللقب أعوام "2015، 2018، 2021".

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